14:20, 16 февраля 2026Силовые структуры

Генерального директора российского музыкального издательства отпустили из СИЗО

В Москве гендиректора «Джема» Черкасова отправили из СИЗО под домашний арест
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Globallookpress.com

В Москве гендиректора «Джема» Андрея Черкасова отправили из СИЗО под домашний арест. Об этом сообщает РИА Новости.

Ему предъявлено обвинение по статье 159 («Мошенничество в особо крупном размере») УК РФ.

По данным агентства, суд изменил меру пресечения генеральному директору музыкального издательства «Джем» и отпустил из СИЗО под домашний арест.

В конце 2024 года певец Сергей Жуков и «Первое музыкальное издательство» направили обращение на имя главы СК и председателя Верховного суда РФ Ирины Подносовой с просьбой оказать содействие в судебных спорах за права на песни группы «Руки вверх!». В документе исполнитель называет «произволом и самоуправством» заявления генерального директора музыкального издательства «Джем» Андрея Черкасова, который заявил претензии на права на песни музыкального коллектива, используя документ от 2006 года, подписанный бывшим продюсером Андреем Маликовым. Через некоторое время у Черкасова прошли обыски.

В ноябре 2025 года Черкасов был арестован по делу о мошенничестве.

Ранее сообщалось, что силовики нашли миллионы в кабинете главврача российской больницы.

