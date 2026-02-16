Генерального директора российского музыкального издательства отпустили из СИЗО

В Москве гендиректора «Джема» Андрея Черкасова отправили из СИЗО под домашний арест. Об этом сообщает РИА Новости.
Ему предъявлено обвинение по статье 159 («Мошенничество в особо крупном размере») УК РФ.
По данным агентства, суд изменил меру пресечения генеральному директору музыкального издательства «Джем» и отпустил из СИЗО под домашний арест.
В конце 2024 года певец Сергей Жуков и «Первое музыкальное издательство» направили обращение на имя главы СК и председателя Верховного суда РФ Ирины Подносовой с просьбой оказать содействие в судебных спорах за права на песни группы «Руки вверх!». В документе исполнитель называет «произволом и самоуправством» заявления генерального директора музыкального издательства «Джем» Андрея Черкасова, который заявил претензии на права на песни музыкального коллектива, используя документ от 2006 года, подписанный бывшим продюсером Андреем Маликовым. Через некоторое время у Черкасова прошли обыски.
В ноябре 2025 года Черкасов был арестован по делу о мошенничестве.
