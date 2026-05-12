Известная российская певица оказалась на допросе

В Москве задержали известную российскую певицу Линду (настоящее имя — Светлана Гейман). Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным канала, Линда попала под подозрение в том, что вместе с директором «Профита» Дарьей Шамовой она подделала бумаги и переписала на себя права на свои песни, права на которые раньше находились у продюсера Максима Фадеева.

Одновременно с задержанием Линды правоохранители пришли с обыском в офис компании «Профит», владельцем которой является гендиректор издательства «Джем» Андрей Черкасов.

Ранее сообщалось, что в Москве гендиректора «Джема» Андрея Черкасова отправили из СИЗО под домашний арест. Он был арестован по делу о мошенничестве.

Речь идет о ситуации, произошедшей в конце 2024 года. Тогда певец Сергей Жуков и «Первое музыкальное издательство» направили обращение на имя главы СК и председателя Верховного суда РФ Ирины Подносовой с просьбой оказать содействие в судебных спорах за права на песни группы «Руки Вверх!». В документе исполнитель называет «произволом и самоуправством» заявления генерального директора музыкального издательства «Джем» Андрея Черкасова, который заявил претензии на права на песни музыкального коллектива, используя документ от 2006 года, подписанный бывшим продюсером Андреем Маликовым.