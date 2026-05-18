18:25, 18 мая 2026Наука и техника

Возвращающийся дрон-камикадзе SkyStriker оценили

Израильский дрон-камикадзе SkyStriker с функцией возврата сэкономит ресурсы
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Anushree Fadnavis / Reuters

Израильский барражирующий боеприпас SkyStriker позволяет экономить ресурсы благодаря функции возврата. Эффективность аппарата оценил Telegram-канал «Военная хроника».

Автор отметил, что постепенно все разработчики вооружений приходят к пониманию, что дрон-камикадзе должен быть не только высокоточным, но и дешевым. Основной проблемой остается перенацеливание запущенного аппарата в случае отмены первоначального задания.

«Elbit Systems подошли к вопросу не так, как остальные, и реализовали в дроне опцию возврата для нового использования, если огневая миссия сорвалась», — говорится в сообщении.

Канал добавил, что такая функция позволит существенно сэкономить в ситуациях, когда расход беспилотников достигает десятков тысяч. Максимальная дальность SkyStriker составляет сто километров.

Ранее в мае стало известно, что госкорпорация «Ростех» разработала новый барражирующий боеприпас «Скальпель-М». Высокоточный аппарат получил X-образное крыло.

