Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
15:17, 7 мая 2026Наука и техника

«Ростех» создал высокоточный «Скальпель»

«Ростех» создал высокоточный барражирующий боеприпас «Скальпель»
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Госкорпорация «Ростех» создала новый барражирующий боеприпас «Скальпель-М», который может поражать самые уязвимые участки бронетехники. Об этом сообщил гендиректор корпорации Сергей Чемезов, слова которого приводит Кремль.

В ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным Чемезов сообщил, что «Ростех» разработал высокоточный дрон-камикадзе «Скальпель» с X-образным крылом.

«"Скальпель" очень маневренный и позволяет попадать с любого ракурса в любое удобное уязвимое место», — сказал он.

Материалы по теме:
Самые опасные беспилотники: какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
Самые опасные беспилотники:какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
24 декабря 2022
Российский беспилотник «Ланцет»: характеристики и эффективность. Почему на Украине назвали «Ланцет» главной угрозой
Российский беспилотник «Ланцет»: характеристики и эффективность.Почему на Украине назвали «Ланцет» главной угрозой
9 августа 2023

В феврале телеканал «Звезда» опубликовал в своем Telegram-канале кадры, демонстрирующие удар по объекту инфраструктуры Киева барражирующими боеприпасами «Скальпель».

В феврале 2024 года в конструкторском бюро «Восток» сообщили о начале серийного производства дрона-камикадзе «Скальпель». Аппарат с дальностью 40 километров развивает скорость до 120 километров в час.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Мы будем применять наши дальнобойные возможности». Зеленский объявил решение по перемирию в честь Дня Победы

    Глава МИД Германии высказался о звонке Мерца Путину

    Народный банк Китая взвинтил курс юаня до трехлетнего максимума

    Врач предупредил о проблемах со слухом из-за одной распространенной привычки

    В Москве потеплело до плюс 30 градусов

    Российский исследователь репрессий попал за решетку из-за обращения в архив

    Россиян предупредили о вреде отопления

    Geely представил новый мощный двигатель Horse W30

    «Ростех» создал высокоточный «Скальпель»

    Генерал со словами «Киев будет гореть сутки» назвал приоритетные цели для удара по Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok