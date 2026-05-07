«Ростех» создал высокоточный «Скальпель»

«Ростех» создал высокоточный барражирующий боеприпас «Скальпель»

Госкорпорация «Ростех» создала новый барражирующий боеприпас «Скальпель-М», который может поражать самые уязвимые участки бронетехники. Об этом сообщил гендиректор корпорации Сергей Чемезов, слова которого приводит Кремль.

В ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным Чемезов сообщил, что «Ростех» разработал высокоточный дрон-камикадзе «Скальпель» с X-образным крылом.

«"Скальпель" очень маневренный и позволяет попадать с любого ракурса в любое удобное уязвимое место», — сказал он.

В феврале телеканал «Звезда» опубликовал в своем Telegram-канале кадры, демонстрирующие удар по объекту инфраструктуры Киева барражирующими боеприпасами «Скальпель».

В феврале 2024 года в конструкторском бюро «Восток» сообщили о начале серийного производства дрона-камикадзе «Скальпель». Аппарат с дальностью 40 километров развивает скорость до 120 километров в час.