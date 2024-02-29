Беспилотный «Скальпель» запустили в серийное производство

КБ «Восток» запустило в серийное производство дрон-камикадзе «Скальпель»

Ударную беспилотную платформу «Скальпель» запустили в серийное производство. Дроны-камикадзе будут использовать вместе с разведывательными беспилотниками, сообщили ТАСС в конструкторском бюро (КБ) «Восток».

«"Скальпель" будет производиться очень крупной серией, до конца 2024 года мы выйдем на производство в объеме тысяч экземпляров изделия. Точные данные не разглашаются, счет идет на тысячи изделий. Далее "Скальпель" продолжит жизнь в Российской армии в составе комплекса с разведывательным беспилотным летательным аппаратом», — сообщили в КБ.

В организации отметили, что «Скальпели» применяют в зоне специальной военной операции с 2023 года. Комплексы получили модернизированную катапульту, которая разворачивается в три раза быстрее, и новую систему связи.

Барражирующий боеприпас несет до пяти килограммов полезной нагрузки, а его взлетный вес составляет 10,5 килограмма. Крейсерская скорость «Скальпеля» — 120 километров в час, дальность полета — 40 километров.

В ноябре 2023 года военный эксперт полковник в отставке Андрей Кошкин назвал беспилотник «Скальпель» бюджетным аналогом дрона «Ланцет». По его словам, в зоне спецоперации новому аппарату дают положительную характеристику.