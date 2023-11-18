Полковник рассказал об особенностях нового дрона «Скальпель»

Полковник Кошкин назвал послушным новый российский дрон «Скальпель» в зоне СВО

Новый российский барражирующий боеприпас «Скальпель» почти не уступает по характеристикам дрону «Ланцет». Об этом «Ленте.ру» рассказал военный эксперт, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, полковник в отставке Андрей Кошкин. Он назвал его главные особенности.

По оценкам применения в зоне специальной военной операции дают в основном положительную характеристику. Он хорошо управляем, очень послушный, а самое главное — устойчивый при пикировании на цель. Бойцы легко обращаются с ним, он очень прост в подготовке к полету. Эти моменты очень важны для ведения боевых действий Андрей Кошкин военный эксперт, полковник в отставке

«"Скальпель" — это более дешевый аналог нашего "Ланцета". Наш "Ланцет" знают теперь во всем мире, это дрон-камикадзе. Что важно, исследовав параметры применения "Ланцета" в условиях СВО, пришли к выводу, что можно подготовить более бюджетный вариант, который в принципе не будет уступать и в целом обеспечит более эффективное поражение бронецелей. И вот такой "Скальпель" появился. Стоит он около 300 тысяч рублей, я думаю, это более продвинутый вариант во всех отношениях», — объяснил он.

В то же время специалист отметил, что «Скальпель» несколько уступает по характеристикам «Ланцету».

Как ранее сообщалось, российские военные начали применять новый беспилотник «Скальпель» в зоне украинского конфликта. На фронт отправлены уже 15 моделей. Конструкторское бюро «Восток» начало выпускать по 20 изделий в месяц. При необходимости производство нарастят.