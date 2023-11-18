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04:44, 18 ноября 2023Бывший СССР

ВС России начали применять новую ударную платформу «Скальпель»

ВС России начали применять новую ударную платформу «Скальпель» в зоне СВО
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: РИА Новости

Российские военные начали применять новый барражирующий боеприпас «Скальпель» в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщили в конструкторском бюро (КБ) «Восток», пишет ТАСС.

Как уточнили в бюро, сейчас идет мелкосерийное производство — 20 изделий в месяц. При необходимости производство может быть значительно расширено. «На данный момент Вооруженным силам (ВС) России в зону СВО поставлена одна партия "Скальпелей" в количестве 15 изделий», — подчеркнули специалисты.

В сентябре сообщалось, что КБ «Восток» планирует начать серийное производство многоцелевой беспилотной платформы одноразового применения «Скальпель». Дрон получил отсек для полезной нагрузки диаметром 125 миллиметров и длиной 650 миллиметров. Взлетный вес аппарата составляет 10,5 килограмма, а масса полезной нагрузки — 5 килограммов.

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      Марина Совина
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