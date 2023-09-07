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15:02, 7 сентября 2023Наука и техника

В России начнут выпускать барражирующие боеприпасы «Скальпель»

КБ «Восток» планирует начать производство беспилотной платформы «Скальпель»

Изображение: КБ ВОСТОК

Конструкторское бюро (КБ) «Восток» планирует начать серийное производство многоцелевой беспилотной платформы одноразового применения «Скальпель». Ее хотят выпускать для нужд специальной военной операции (СВО). Об этом в организации сообщили ТАСС.

Там отметили, что сейчас проводят летные испытания платформы, которую подразделения Вооруженных сил России могут применять в качестве барражирующего боеприпаса.

«В октябре готовое изделие будет предоставлено для применения в зоне СВО. На данный момент нами получены заявки на платформу от нескольких российских подразделений. Мы находимся в постоянном диалоге с военнослужащими по поводу технических требований к летательному аппарату», — сообщили в КБ.

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Отмечается, что дрон получил отсек для полезной нагрузки диаметром 125 миллиметров и длиной 650 миллиметров. В КБ уточнили, что такой отсек позволит каждому подразделению самостоятельно решать, какой боевой частью оснащать дрон.

Взлетный вес аппарата составляет 10,5 килограмма, а масса полезной нагрузки — 5 килограммов. Дрон может пролететь 40 километров с крейсерской скоростью 120 километров в час. «Платформа будет отличаться доступной ценой. Некоторые компоненты аппарата иностранного производства, однако в высокой степени это российский продукт», — добавили в организации.

В конце августа глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что разработанный крымским предприятием «Робоавиа» разведывательный беспилотник «Сарыч-2» поступит в войска после доработок и испытаний. Дрон получил защиту от систем радиоэлектронной борьбы.

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    Даниил Иринин
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