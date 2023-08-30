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04:44, 30 августа 2023Наука и техника

Крымский дрон «Сарыч-2» поступит на вооружение после испытаний

Аксенов: разведывательный дрон «Сарыч-2» поступит в войска после испытаний

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Разработанный крымским предприятием «Робоавиа» разведывательный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Сарыч-2» поступит в войска после доработок и испытаний. Об этом сообщил журналистам глава Крыма Сергей Аксенов, передает РИА Новости.

«"Робоавиа" работает, хорошее производство. Сейчас еще им финансирование предоставим, плюс ему будут даны дополнительные работы по некоторым научно-исследовательским разработкам. У них самый большой беспилотник "Сарыч", он прошел доработку и после испытаний поступит в войска», — сказал он.

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Аксенов добавил, что поддержка разработок дронов ведется в том числе за внебюджетные средства.

Выполненный по схеме «летающее крыло» БПЛА оснащен электродвигателем. Размах крыла дрона составляет 3,1 метра, а взлетная масса — 14 килограммов. Дрон способен развивать скорость до 108 километров в час и подниматься на высоту до пяти километров. «Сарыч-2» получил защиту от систем радиоэлектронной борьбы.

Ранее в августе руководитель московского представительства предприятия «Робоавиа» Валентин Киселев сообщил, что Черноморский флот (ЧФ) России может получить новый БПЛА «Сарыч-2», который уже прошел апробацию на ЧФ.

В том же месяце стало известно, что в России разработали складной беспилотник «Ворон-75» из вспененного полипропилена, который делает дрон менее заметным для средств радиоэлектронной разведки противника.

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    Даниил Иринин
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