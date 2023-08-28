Черноморский флот получит дрон «Сарыч-2»

«Робоавиа»: Черноморский флот может получить разведывательный дрон «Сарыч-2»

Черноморский флот (ЧФ) России может получить новый разведывательный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Сарыч-2». Дрон прошел апробацию на ЧФ, сообщил руководитель московского представительства предприятия-разработчика БПЛА «Робоавиа» (Крым, Симферополь) Валентин Киселев РИА Новости.

«Сейчас наш разведывательный беспилотник "Сарыч-2" проходит госиспытания, отдельно апробацию мы прошли на Черноморском флоте. Кроме того, партии этих дронов были закуплены по спецзаказу и в некоторые подразделения, финансируемые правительством Крыма», — сказал он.

По словам Киселева, выполненный по схеме «летающее крыло» «Сарыч-2» оснащен электродвигателем. Дрон развивает скорость до 108 километров в час, а максимальная высота полета составляет 5 километров. Взлетная масса «Сарыча-2» — 14 килограммов, а размах крыла — 3,1 метра. БПЛА получил HD-камеру с 60-кратным увеличением и тепловизор. Аппарат может обнаружить технику противника на расстоянии до 2,5 километра с помощью машинного зрения, а бортовой компьютер отслеживает цели и высчитывает их координаты, облегчая работу оператора дрона.

Представитель компании-разработчика отметил, что дрон получил защиту от систем радиоэлектронной борьбы. Алгоритмы «Сарыча-2» позволяют ему вернуться на базу даже в случае полной потери связи. На испытаниях БПЛА показал максимальное время полета 4 часа 22 минуты. Киселев подчеркнул, что в боевых условиях при воздействии ветра и противодействии противника БПЛА сможет летать примерно 2,5 часа.

Ранее в августе стало известно, что в России разработали складной разведывательный беспилотник «Ворон-75». Аппарат из вспененного полипропилена менее заметен для средств радиоэлектронной разведки противника, чем дроны с карбоновым или металлическим покрытием.