Председателя мемориала Холокоста внесли на «Миротворец»

На украинский экстремистский сайт «Миротворец» внесли председателя мемориала Холокоста «Яд ва-Шем» Дани Даяна, передает «Страна.ua».
Поводом стала его критика перезахоронения одного из лидеров Организации украинских националистов (ОУН, запрещенная в России экстремистская организация) Андрея Мельника. Глава «Яд ва-Шем» заявил, что чествование союзников нацистской Германии разрушает моральные основы памяти о Холокосте.
«Миротворец» обвинил руководителя мемориала в разжигании межнациональной розни и агрессивной пропаганде. На сайте отмечается, что Даян фальсифицирует информацию об исторических деятелях под прикрытием памяти жертв фашизма.
Ранее депутата Европарламента от Польши Еву Зайончковскую-Герник, порвавшую бандеровский флаг, внесли в базу сайта «Миротворец». Ее обвинили в «публичном надругательстве над боевым знаменем подразделений ВСУ», а также в разжигании ненависти к украинцам.