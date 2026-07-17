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00:17, 17 июля 2026Бывший СССР

Председателя мемориала Холокоста внесли на «Миротворец»

Председателя мемориала Холокоста «Яд ва-Шем» Дани Даяна внесли на «Миротворец»
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дани Даян

Дани Даян. Фото: Bernd von Jutrczenka / Globallookpress.com

На украинский экстремистский сайт «Миротворец» внесли председателя мемориала Холокоста «Яд ва-Шем» Дани Даяна, передает «Страна.ua».

Поводом стала его критика перезахоронения одного из лидеров Организации украинских националистов (ОУН, запрещенная в России экстремистская организация) Андрея Мельника. Глава «Яд ва-Шем» заявил, что чествование союзников нацистской Германии разрушает моральные основы памяти о Холокосте.

«Миротворец» обвинил руководителя мемориала в разжигании межнациональной розни и агрессивной пропаганде. На сайте отмечается, что Даян фальсифицирует информацию об исторических деятелях под прикрытием памяти жертв фашизма.

Ранее депутата Европарламента от Польши Еву Зайончковскую-Герник, порвавшую бандеровский флаг, внесли в базу сайта «Миротворец». Ее обвинили в «публичном надругательстве над боевым знаменем подразделений ВСУ», а также в разжигании ненависти к украинцам.

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