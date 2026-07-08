Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:10, 8 июля 2026Мир

Попавшая в «Миротворец» депутат Европарламента обратилась к Зеленскому

Зайончковская-Герник: Украина не вступит в ЕС, пока поддерживает ОУН и УПА
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Michael Kappeler / Reuters

У Украины нет шансов на вступление в Европейский союз (ЕС), пока Киев будет поддерживать ОУН и УПА (запрещенные в России экстремистские организации). Об этом на своей странице в соцсети Х заявила депутат Европарламента от Польши Ева Зайончковская-Герник.

«Мое сообщение для [президента Украины] Владимира Зеленского от имени миллионов поляков: в ЕС нет места странам, прославляющим убийц польских граждан. Польский народ, оказавший Украине гигантскую помощь, получил в ответ от ее властей пощечину в виде присвоения военной части имени "героев УПА" и сооружения пантеона героев Бандеры», — сказала она.

По ее словам, такое поведение украинских властей заслуживает осуждения. Она призвала отвергать «преступные идеологии» ОУН и УПА, «разрывать на клочки и выбрасывать в мусор».

Ранее Еву Зайончковскую-Герник, порвавшую бандеровский флаг ОУН-УПА, внесли в базу украинского сайта «Миротворец». Ее обвинили в «публичном надругательстве над боевым знаменем подразделений ВСУ», а также в разжигании ненависти к украинцам.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Эрдоган выступил с предложением для России и Украины

    Китайский Changan объявил цену нового кроссовера в России

    Вспыхнувший во Львове массовый бунт против ТЦК попал на видео

    В США назвали цели удара по Ирану

    США подтвердили возобновление ударов по Ирану

    Мэр Львова подтвердил бунт против ТЦК

    Студентка избежала изнасилования радикальным способом

    Во Львове на акции протеста против ТЦК толпа перевернула автомобиль военкомов

    Попавшая в «Миротворец» депутат Европарламента обратилась к Зеленскому

    В России обратили внимание на нескрываемое разочарование США в НАТО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok