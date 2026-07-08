Зайончковская-Герник: Украина не вступит в ЕС, пока поддерживает ОУН и УПА

У Украины нет шансов на вступление в Европейский союз (ЕС), пока Киев будет поддерживать ОУН и УПА (запрещенные в России экстремистские организации). Об этом на своей странице в соцсети Х заявила депутат Европарламента от Польши Ева Зайончковская-Герник.

«Мое сообщение для [президента Украины] Владимира Зеленского от имени миллионов поляков: в ЕС нет места странам, прославляющим убийц польских граждан. Польский народ, оказавший Украине гигантскую помощь, получил в ответ от ее властей пощечину в виде присвоения военной части имени "героев УПА" и сооружения пантеона героев Бандеры», — сказала она.

По ее словам, такое поведение украинских властей заслуживает осуждения. Она призвала отвергать «преступные идеологии» ОУН и УПА, «разрывать на клочки и выбрасывать в мусор».

Ранее Еву Зайончковскую-Герник, порвавшую бандеровский флаг ОУН-УПА, внесли в базу украинского сайта «Миротворец». Ее обвинили в «публичном надругательстве над боевым знаменем подразделений ВСУ», а также в разжигании ненависти к украинцам.