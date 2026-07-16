Захарова прокомментировала отъезд посла Германии из России фразой из «Мастера и Маргариты»

Захарова прокомментировала отъезд посла ФРГ из России фразой из «Мастера и Маргариты»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале прокомментировала отъезд посла Германии Александра Ламбсдорфа из страны фразой из романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита».

Она разместила видео, на котором дипломат отвечал на вопросы прессы. Посол выразил удивление, что его шляпа, в которой он часто появлялся на публике, стала таким хитом. Он также упомянул, что жил в Москве в районе Патриарших прудов. Журналист отметил, что герой романа «Мастер и Маргарита» Воланд, которого приняли за немецкого профессора, также изображен в шляпе (в книге при первом появлении он носил серый берет).

Захарова сопроводила фрагмент записи музыкальной дорожкой сцены бала у сатаны из одноименного сериала. «Он не заслужил света», — написала Захарова, делая отсылку к финальным главам романа Булгакова.

11 июня послы Германии, Британии и Франции в России Александр Ламбсдорф, Найджел Кейси и Николя де Ривьер прибыли в здание МИД РФ, где их принял Галузин. Встреча состоялась по инициативе представителей западных стран.