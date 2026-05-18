Алтайские муравьи решили побить рекорд и построили десятиметровый муравейник

В Алтайском крае муравьи построили муравейник длиной десять метров

В Алтайском крае муравьи построили гигантский муравейник длиной более десяти метров, который планируют внести в Книгу рекордов России. Об этом в своем Telegram-канале «Лисица о лесе» сообщила пресс-секретарь «Алтайлеса» Ольга Лисица.

Муравейник находится на границе Павловского и Топчихинского районов. По словам специалистов, насекомые возводят его уже около восьми лет. Своей вытянутой формой муравейник обязан упавшему дереву, на котором и началось строительство. Сейчас высота гигантского жилища достигает 105 сантиметров, однако основная его часть скрыта под землей — подземные ходы могут уходить в глубину от двух до пяти метров. Так муравьи переживают зимние холода.

Ольга Лисица вместе со студентами, обучающимися по специальности «Лесное хозяйство», провела замеры и отправила заявку в «Книгу рекордов России», чтобы зарегистрировать алтайский муравейник как самый большой в стране. Пресс-секретарь также отметила, что наличие такого крупного — десятиметрового — муравейника является признаком здоровой экосистемы, поскольку муравьи защищают лес от вредителей — листо- и хвоегрызущих насекомых. «Они пережили динозавров и прекрасно чувствуют себя сегодня», — добавила она.

Летом 2025 года в Ханты-Мансийске муравьи построили рекордно большой дом. Муравейник длиной около четырех метров и высотой два метра тогда официально признали самым большим в черте города и занесли в книгу рекордов.

