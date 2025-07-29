В России обнаружили рекордный «небоскреб» насекомых

Муравейник-гигант из Югры попал в Международную книгу рекордов

В Ханты-Мансийске муравьи построили рекордно большой дом и привлекли внимание россиян. Теперь лесное жилье официально признано самым большим в черте города и занесено в книгу рекордов. Об этом сообщили в Telegram-канале природного парка «Самаровский чугас», где была сделана находка.

Настоящий муравьиный «небоскреб» обнаружил председатель регионального штаба движения «Народный фронт «За Россию» Евгений Печерица. Гигантский муравейник поражает размерами — его высота составляет почти два метра, длина — более четырех.

Рекорд уже подтвердили эксперты Международной Книги рекордов «Интеррекорд», и теперь этот природный шедевр официально занесен в Книгу рекордов России.

При этом парк «Самаровский чугас», где было найдено гнездо, является и без того уникальным местом. Сочетание тайги, лесостепей и поймы создает идеальные условия для множества редких растений и животных. «Включение муравейника-гиганта в Книгу рекордов подчеркивает высокую природоохранную ценность парка и его богатое биоразнообразие», — говорится в сообщении.

Муравейник уже прозвали символом трудолюбия, организации и выживания. Кроме того, отметили в парке, для региона находка — не просто рекорд, а веский повод напомнить о важности бережного отношения к природе. Чтобы муравьям никто не мешал, вокруг их жилища уже установили ограждение. Сотрудники парка усилили охрану, а гостей просят относиться к новому рекордсмену с уважением.

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