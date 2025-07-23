Шестилетняя россиянка попала в Книгу рекордов

Шестилетняя жительница Краснодара попала в Книгу рекордов России

Шестилетняя спортсменка из Краснодара попала в Книгу рекордов России. Об этом сообщается на сайте проекта.

Россиянка сделала рекордное число повторений гимнастического элемента «паучок» в своей возрастной категории. За минуту она выполнила 20 подъемов ног.

Спортсменка тренируется в спортивной академии в Краснодаре на отделении спортивной хореографии. Она занимается около года, но уже добилась больших успехов.

Ранее сообщалось, что школьница из села Карабаевка Цильнинского района Ульяновской области Алина Вепринцева установила рекорд России по бегу. 9-летняя спортсменка преодолела дистанцию три тысячи метров за 12 минут и 15 секунд, установив тем самым рекорд в своей возрастной категории.