Девятилетняя школьница установила рекорд России по бегу

Школьница Алина Вепринцева из села Карабаевка установила рекорд России по бегу

Школьница из села Карабаевка Цильнинского района Ульяновской области Алина Вепринцева установила рекорд России по бегу. Соответствующая информация появилась на сайте «Книги рекордов России».

9-летняя спортсменка преодолела дистанцию три тысячи метров за 12 минут и 15 секунд, установив тем самым рекорд в своей возрастной категории. Известно, что девочка с 7 лет увлекается легкой атлетикой, катается на лыжах, играет в настольный теннис. Кроме того, школьница любит трейлраннинг, плавание и велосипедный спорт.

Ранее сообщалось, что спортсменка с Сахалина побила мировой рекорд, протащив трехтонный автомобиль с помощью каната, который удерживала зубами. Результат официально зафиксировали и направили в Международное агентство регистрации «Интеррекорд».