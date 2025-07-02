Девятилетняя школьница установила рекорд России по бегу

Школьница из села Карабаевка Цильнинского района Ульяновской области Алина Вепринцева установила рекорд России по бегу. Соответствующая информация появилась на сайте «Книги рекордов России».
9-летняя спортсменка преодолела дистанцию три тысячи метров за 12 минут и 15 секунд, установив тем самым рекорд в своей возрастной категории. Известно, что девочка с 7 лет увлекается легкой атлетикой, катается на лыжах, играет в настольный теннис. Кроме того, школьница любит трейлраннинг, плавание и велосипедный спорт.
Ранее сообщалось, что спортсменка с Сахалина побила мировой рекорд, протащив трехтонный автомобиль с помощью каната, который удерживала зубами. Результат официально зафиксировали и направили в Международное агентство регистрации «Интеррекорд».