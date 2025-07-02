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17:52, 2 июля 2025Моя страна

Девятилетняя школьница установила рекорд России по бегу

Школьница Алина Вепринцева из села Карабаевка установила рекорд России по бегу
Мария Винар

Фото: katyapulka / Shutterstock / Fotodom

Школьница из села Карабаевка Цильнинского района Ульяновской области Алина Вепринцева установила рекорд России по бегу. Соответствующая информация появилась на сайте «Книги рекордов России».

9-летняя спортсменка преодолела дистанцию три тысячи метров за 12 минут и 15 секунд, установив тем самым рекорд в своей возрастной категории. Известно, что девочка с 7 лет увлекается легкой атлетикой, катается на лыжах, играет в настольный теннис. Кроме того, школьница любит трейлраннинг, плавание и велосипедный спорт.

Ранее сообщалось, что спортсменка с Сахалина побила мировой рекорд, протащив трехтонный автомобиль с помощью каната, который удерживала зубами. Результат официально зафиксировали и направили в Международное агентство регистрации «Интеррекорд».

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