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17:42, 1 июля 2025Моя страна

Россиянка при помощи каната переместила зубами трехтонный автомобиль и побила рекорд

Жительница Сахалина побила мировой рекорд, протащив «хаммер» зубами 13,5 метра
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Спортсменка с Сахалина побила мировой рекорд, протащив трехтонный автомобиль с помощью каната, который удерживала зубами. Об этом пишет Telegram-канал «Mash на спорте».

Россиянка Людмила Спирина переместила «хаммер» на 13,5 метра за 41,33 секунды. Результат официально зафиксировали и направили в Международное агентство регистрации «Интеррекорд».

Девушка стала рекордсменкой благодаря поддержке тренера — четырехкратного мирового рекордсмена Евгения Борозны. Спирина тренировалась полтора года: она училась правильно держать трос и делать рывок. Кроме того, спортсменка уделяла много времени силовым тренировкам и пыталась перемещать более легкие внедорожники.

Ранее сообщалось, что жительница Оренбурга Полина Иванушкина установила мировой рекорд на первенстве по подводному спорту в Греции. Россиянка завоевала три золотые медали на дистанциях 50, 100 и 200 метров.

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