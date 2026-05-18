Никас Сафронов вспомнил о спасшем ему жизнь котенке

Никас Сафронов заявил, что кот спас ему жизнь, когда он заблудился в пирамиде

Художник Никас Сафронов рассказал трогательную историю, как ему однажды спас жизнь котенок. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам Сафронова, случай произошел во время его поездки в Египет, когда он решил посетить одну пирамиду. Несмотря на предостережения местного водителя, он не стал ждать проводника, сам отправился внутрь и заблудился.

«Бродил часами, теряя ощущение реальности. Начал экономить силы, воду. Надежда начала меня покидать. Потом я услышал мяуканье, пошел на звук и встретил котенка. Он побежал вперед, и я пошел за ним», — рассказал Никас.

Художник признался, что питомец показался ему «самым родным» существом на свете. «Так я вышел из пирамиды. Позже выяснилось, что меня не могли найти три дня, все это время поиски шли», — добавил он.

Ранее Сафронов высказался о своем тяжелом рабочем ритме и отсутствии сна. По словам легенды современного российского искусства, он всегда готов прийти на помощь и обеспечивает своих родных и близких.