Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
19:55, 18 мая 2026Культура

Никас Сафронов вспомнил о спасшем ему жизнь котенке

Никас Сафронов заявил, что кот спас ему жизнь, когда он заблудился в пирамиде
Андрей Шеньшаков

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Художник Никас Сафронов рассказал трогательную историю, как ему однажды спас жизнь котенок. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам Сафронова, случай произошел во время его поездки в Египет, когда он решил посетить одну пирамиду. Несмотря на предостережения местного водителя, он не стал ждать проводника, сам отправился внутрь и заблудился.

«Бродил часами, теряя ощущение реальности. Начал экономить силы, воду. Надежда начала меня покидать. Потом я услышал мяуканье, пошел на звук и встретил котенка. Он побежал вперед, и я пошел за ним», — рассказал Никас.

Художник признался, что питомец показался ему «самым родным» существом на свете. «Так я вышел из пирамиды. Позже выяснилось, что меня не могли найти три дня, все это время поиски шли», — добавил он.

Ранее Сафронов высказался о своем тяжелом рабочем ритме и отсутствии сна. По словам легенды современного российского искусства, он всегда готов прийти на помощь и обеспечивает своих родных и близких.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Названы трое возможных посредников от Европы для переговоров с Россией. Только один пока не внес ясность

    Солистка группы «Винтаж» упала со сцены и получила перелом

    На Украине высказались о возобновлении наступления ВС РФ на одном направлении

    Никас Сафронов вспомнил о спасшем ему жизнь котенке

    Раскрыта неожиданная причина ранних проблем с сердцем

    Мерц сделал заявление о переговорах с Россией

    На треть выросли поставки российской нефти в страну БРИКС

    В российском городе провели молебен о защите от напастей и беспилотников

    Театральный критик назвала главный минус «Гамлета» с Юрой Борисовым

    На Шурыгину подали заявление в полицию за кражу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok