15:32, 7 апреля 2026Культура

Никас Сафронов пожаловался на необходимость кормить семью

Художник Никас Сафронов заявил, что мало спит из-за необходимости кормить семью
Андрей Шеньшаков

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Известный российский художник Никас Сафронов высказался о своем тяжелом рабочем ритме и отсутствии сна. Его слова передает kp.ru.

По словам легенды современного российского искусства, он всегда готов прийти на помощь и обеспечивает своих родных и близких.

«К сожалению, сплю мало. Ложусь под утро, ночью работаю, пишу картины для выставок и на заказ. Мне надо кормить семью, помогать благотворительным фондам, школам. Всех поддерживаю, забочусь», — сообщил Никас.

Также художник рассказал, что к нему приходят нуждающиеся из церкви неподалеку. «Там говорят: идите за помощью к Никасу. И люди приходят. Я бы рад всем помочь, была бы возможность», — добавил он.

Ранее народный художник России Никас Сафронов заявил, что готов купить картину дочери эстрадной певицы Любови Успенской Татьяны Плаксиной.

