Известный художник захотел купить картину дочери Успенской за полмиллиона рублей

Сафронов заявил, что готов купить картину дочери Успенской за полмиллиона рублей

Народный художник России Никас Сафронов заявил, что готов купить картину дочери эстрадной певицы Любови Успенской Татьяны Плаксиной. Его цитирует Общественная служба новостей.

Отмечается, что стоимость одной работы Плаксиной составляет не менее полумиллиона рублей. «Я не могу сказать, что картины дочери Успенской — это шедевр, но в них есть много философии, много личных переживаний художника, поэтому я не вижу ничего дурного в желании продвигать свои проекты», — сказал Сафронов.

Он уточнил, что стоимость картин каждый мастер устанавливает самостоятельно. Художник уточнил, что хотел бы приобрести одну из таких работ в свою коллекцию.

Ранее Никас Сафронов заявил, что не боится конкуренции с искусственным интеллектом и считает, что живопись будет актуальна всегда. Художник подчеркнул, что нейросеть — искусственная.