16:04, 23 октября 2025Культура

Никас Сафронов оценил работы нейросети словом «невкусно»

Никас Сафронов заявил, что не боится конкуренции с искусственным интеллектом
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Alexey Belkin / NEWS.ru / Globallookpress.com

Народный художник России Никас Сафронов заявил, что не боится конкуренции с искусственным интеллектом (ИИ) и считает, что живопись будет актуальна всегда. Его цитирует KP.RU.

Сафронов подчеркнул, что нейросеть — искусственная. «И ты видишь эту искусственность. Это невкусно. Если не вдыхаешь туда жизнь, индивидуальность, краску — это не искусство», — отметил он, добавив, что ИИ может создавать работы, вдохновленные стилем великих художников, но там «нет энергии».

Он выразил мнение, что «живое ремесло» будет цениться всегда. «Искусство живописи и любого жанра будет дороже, потому что оно настоящее. А эти нейросети, картинки — все временно», — уточнил художник.

По словам Сафронова, сегодня люди «не читают, не смотрят хорошее». «Все используют неживое, смотрят то, что дает интернет. Но это в конце концов заканчивается», — заключил он.

Ранее Никас Сафронов прокомментировал новости о рекордном количестве штрафов за нарушения правил дорожного движения.

