Никас Сафронов ответил на сообщения об установленном им рекорде по количеству штрафов

Художник Никас Сафронов пообещал проверить оплату штрафов за нарушения ПДД

Российский художник Никас Сафронов прокомментировал новости о рекордном количестве штрафов за нарушения правил дорожного движения (ПДД). Его слова приводит «Абзац».

Сафронов отметил, что его автомобилем управляет личный водитель, который также следит за оплатой штрафов. Художник пообещал заняться этим вопросом.

«У меня есть водитель, он разбирается, он оплачивает. Я проверю», — заявил он.

Ранее стало известно, что Сафронов набрал сотни штрафов за нарушения ПДД. По данным Shot, с 2024 года художник установил рекорд — получил 691 штраф на 655 тысяч рублей. Из них не оплачены 49 — на 56 тысяч рублей.