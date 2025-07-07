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10:11, 7 июля 2025Культура

Никас Сафронов ответил на сообщения об установленном им рекорде по количеству штрафов

Художник Никас Сафронов пообещал проверить оплату штрафов за нарушения ПДД
Ольга Коровина

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Российский художник Никас Сафронов прокомментировал новости о рекордном количестве штрафов за нарушения правил дорожного движения (ПДД). Его слова приводит «Абзац».

Сафронов отметил, что его автомобилем управляет личный водитель, который также следит за оплатой штрафов. Художник пообещал заняться этим вопросом.

«У меня есть водитель, он разбирается, он оплачивает. Я проверю», — заявил он.

Ранее стало известно, что Сафронов набрал сотни штрафов за нарушения ПДД. По данным Shot, с 2024 года художник установил рекорд — получил 691 штраф на 655 тысяч рублей. Из них не оплачены 49 — на 56 тысяч рублей.

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