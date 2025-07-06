Российский художник Никас Сафронов поставил рекорд по количеству штрафов

Художник Никас Сафронов получил 691 штраф на 655 тысяч рублей за нарушения ПДД

Российский художник Никас Сафронов набрал рекордное количество штрафов за нарушения правил дорожного движения (ПДД). Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По его данным, за один только июнь россиянин на своем автомобиле Porsche набрал 62 штрафа на сумму свыше 70 тысяч рублей. Он начал собирать штрафы в большом количестве с момента покупки иномарки в 2024 году. За это время Сафронов поставил рекорд — получил 691 штраф на 655 тысяч рублей. Из них не оплачены 49 — на 56 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что служебная машина губернатора Новосибирской области Андрея Травникова за год получила 133 штрафа за нарушение правил дорожного движения.