Российский художник Никас Сафронов поставил рекорд по количеству штрафов

Российский художник Никас Сафронов набрал рекордное количество штрафов за нарушения правил дорожного движения (ПДД). Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
По его данным, за один только июнь россиянин на своем автомобиле Porsche набрал 62 штрафа на сумму свыше 70 тысяч рублей. Он начал собирать штрафы в большом количестве с момента покупки иномарки в 2024 году. За это время Сафронов поставил рекорд — получил 691 штраф на 655 тысяч рублей. Из них не оплачены 49 — на 56 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что служебная машина губернатора Новосибирской области Андрея Травникова за год получила 133 штрафа за нарушение правил дорожного движения.