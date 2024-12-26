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09:03, 26 декабря 2024Россия

Служебная машина российского губернатора за год получила 133 штрафа

Служебная машина новосибирского губернатора Травникова получила 133 штрафа
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Служебная машина губернатора Новосибирской области Андрея Травникова за год получила 133 штрафа за нарушение правил дорожного движения. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

Общая сумма штрафов, выписанная автомобилю Mercedes, составляет свыше 150 тысяч рублей. Наиболее популярное нарушение служебного автомобиля губернатора — превышение скорости на 40-60 километров в час. Камеры также зафиксировали проезд автомобиля на красный и езду по выделенной полосе.

Один из штрафов иномарка получила за передвижение со скоростью 174 километра в час при разрешенном скоростном режиме в 90 километров в час. На фото, приложенном к этому штрафу, виден человек, похожий на губернатора.

Ранее служебный автомобиль главы Башкирии Радия Хабирова за день набрал штрафов на 14 тысяч рублей. В этот день в столице республики проводили Кубок России по греко-римской борьбе.

ЖЗЛ
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