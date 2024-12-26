Служебная машина российского губернатора за год получила 133 штрафа

Служебная машина новосибирского губернатора Травникова получила 133 штрафа

Служебная машина губернатора Новосибирской области Андрея Травникова за год получила 133 штрафа за нарушение правил дорожного движения. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

Общая сумма штрафов, выписанная автомобилю Mercedes, составляет свыше 150 тысяч рублей. Наиболее популярное нарушение служебного автомобиля губернатора — превышение скорости на 40-60 километров в час. Камеры также зафиксировали проезд автомобиля на красный и езду по выделенной полосе.

Один из штрафов иномарка получила за передвижение со скоростью 174 километра в час при разрешенном скоростном режиме в 90 километров в час. На фото, приложенном к этому штрафу, виден человек, похожий на губернатора.

Ранее служебный автомобиль главы Башкирии Радия Хабирова за день набрал штрафов на 14 тысяч рублей. В этот день в столице республики проводили Кубок России по греко-римской борьбе.