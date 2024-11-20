Служебный автомобиль российского губернатора за день набрал штрафов на 14 тысяч рублей

Служебный автомобиль главы Башкирии Радия Хабирова за день набрал штрафов на 14 тысяч рублей. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Batash.
По данным издания, в это время в столице республики проводили Кубок России по греко-римской борьбе.
Хабиров, как утверждает Mash Batash, любит спорт и скорость. В конце октября мерседес главы двигался со скоростью больше 140 километров в час в сторону Центра Римы Баталовой. Превышения скорости были зарегистрированы и тогда, когда авто главы ехало по трассе Уфа — Оренбург.
Всего с 10 октября по 19 ноября служебная машина Хабирова поймала 33 камеры на 32 тысячи рублей.
Ранее стало известно, что пасынка главы Башкирии обвинили в гонках на питбайке по центру Уфы. Каринэ Хабирова всю ситуацию тогда отрицала и говорила, что несовершеннолетнего не было в городе.