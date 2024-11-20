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08:43, 20 ноября 2024Россия

Служебный автомобиль российского губернатора за день набрал штрафов на 14 тысяч рублей

Служебное авто главы Башкирии Хабирова за день набрало штрафов на 14 тысяч
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Служебный автомобиль главы Башкирии Радия Хабирова за день набрал штрафов на 14 тысяч рублей. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Batash.

По данным издания, в это время в столице республики проводили Кубок России по греко-римской борьбе.

Хабиров, как утверждает Mash Batash, любит спорт и скорость. В конце октября мерседес главы двигался со скоростью больше 140 километров в час в сторону Центра Римы Баталовой. Превышения скорости были зарегистрированы и тогда, когда авто главы ехало по трассе УфаОренбург.

Всего с 10 октября по 19 ноября служебная машина Хабирова поймала 33 камеры на 32 тысячи рублей.

Ранее стало известно, что пасынка главы Башкирии обвинили в гонках на питбайке по центру Уфы. Каринэ Хабирова всю ситуацию тогда отрицала и говорила, что несовершеннолетнего не было в городе.

ЖЗЛ
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