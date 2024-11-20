Служебный автомобиль российского губернатора за день набрал штрафов на 14 тысяч рублей

Служебное авто главы Башкирии Хабирова за день набрало штрафов на 14 тысяч

Служебный автомобиль главы Башкирии Радия Хабирова за день набрал штрафов на 14 тысяч рублей. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Batash.

По данным издания, в это время в столице республики проводили Кубок России по греко-римской борьбе.

Хабиров, как утверждает Mash Batash, любит спорт и скорость. В конце октября мерседес главы двигался со скоростью больше 140 километров в час в сторону Центра Римы Баталовой. Превышения скорости были зарегистрированы и тогда, когда авто главы ехало по трассе Уфа — Оренбург.

Всего с 10 октября по 19 ноября служебная машина Хабирова поймала 33 камеры на 32 тысячи рублей.

Ранее стало известно, что пасынка главы Башкирии обвинили в гонках на питбайке по центру Уфы. Каринэ Хабирова всю ситуацию тогда отрицала и говорила, что несовершеннолетнего не было в городе.