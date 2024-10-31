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11:32, 31 октября 2024Россия

В России 16-летнего пасынка главы региона обвинили в гонках под носом у полицейских

Пасынка главы Башкирии Хабирова обвинили в гонках на питбайке по центру Уфы

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Пасынка главы Башкирии Радия Хабирова обвинили в гонках на питбайке по центру Уфы под носом у сотрудников полиции. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash Batash.

По данным российского издания, 16-летний юноша хвастался в соцсетях, что ему удалось промчать на питбайке мимо нескольких постов и остаться без штрафов. Тем не менее, согласно законодательству, питбайкерам разрешено кататься только по лесным тропам и на специальных трассах.

Журналисты решили связаться с матерью старшеклассника Каринэ Хабировой и выяснить, почему ее ребенок гонял на мини-мотоцикле по центру города, игнорируя все правила. Она ситуацию отрицает. По ее словам, подростка нет в Уфе.

Источник Mash Batash уверяет, что молодой человек никуда из Башкирии не уезжал и находится под присмотром некоего помощника жены главы республики.

Радий Хабиров пока не давал комментариев по поводу поведения пасынка.

Ранее сообщалось, что в Саратове Волжский районный суд приговорил виновника ДТП, в результате которого не выжил сын губернатора Саратовской области Романа Бусыгина, 19-летнего Амира Рахматулина к пяти годам лишения свободы.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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