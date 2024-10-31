В России 16-летнего пасынка главы региона обвинили в гонках под носом у полицейских

Пасынка главы Башкирии Радия Хабирова обвинили в гонках на питбайке по центру Уфы под носом у сотрудников полиции. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash Batash.
По данным российского издания, 16-летний юноша хвастался в соцсетях, что ему удалось промчать на питбайке мимо нескольких постов и остаться без штрафов. Тем не менее, согласно законодательству, питбайкерам разрешено кататься только по лесным тропам и на специальных трассах.
Журналисты решили связаться с матерью старшеклассника Каринэ Хабировой и выяснить, почему ее ребенок гонял на мини-мотоцикле по центру города, игнорируя все правила. Она ситуацию отрицает. По ее словам, подростка нет в Уфе.
Источник Mash Batash уверяет, что молодой человек никуда из Башкирии не уезжал и находится под присмотром некоего помощника жены главы республики.
Радий Хабиров пока не давал комментариев по поводу поведения пасынка.
Ранее сообщалось, что в Саратове Волжский районный суд приговорил виновника ДТП, в результате которого не выжил сын губернатора Саратовской области Романа Бусыгина, 19-летнего Амира Рахматулина к пяти годам лишения свободы.