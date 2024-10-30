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12:18, 30 октября 2024Силовые структуры

Виновника ДТП с погибшим сыном российского губернатора осудили

В Саратове дали 5 лет виновнику ДТП, в котором погиб сын губернатора Бусаргина
Начало событий в новости Виновника ДТП с участием сына российского губернатора задержали

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

В Саратове Волжский районный суд приговорил виновника ДТП, в результате которого не выжил сын губернатора Саратовской области Романа Бусыгина, 19-летнего Амира Рахматулина к пяти годам лишения свободы. Об этом сообщает ТАСС.

Юноша признан виновным по части 5 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух человек»). Он будет отбывать наказание в колонии общего режима. Отмечается, что гособвинение запрашивало Рахматуллину 6,6 года лишения свободы. По словам адвоката подсудимого, молодой человек признал вину в происшествии.

Как установил суд, ДТП произошло 22 июля на улице Соколовой. Там автомобиль марки Lada Granta столкнулся с грузовиком марки MAN. В результате, в легковом автомобиле пострадали двое человек и еще двое не выжили.

По информации ТАСС, среди не выживших 17-летний сын губернатора Бусаргина.

25 июля Рахматулина задержали.

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      Анна Габай
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