Виновника ДТП с участием сына российского губернатора задержали

В Саратове задержали виновника ДТП с участием сына губернатора региона

Водителя, устроившего ДТП, которое лишило жизни 17-летнего cына губернатора Саратовской области Романа Бусаргина Ивана, задержали. Об этом сообщает «Взгляд-инфо» со ссылой на источник в правоохранительных органах.

19-летнего стритрейсера Амира Рахматулина подозревают по части 5 статьи 264 («Нарушение ПДД или правил эксплуатации транспорта, повлекшее гибель двух лиц») УК РФ. Он учится в Вавиловском университете. Вскоре решится вопрос об аресте задержанного.

Сын губернатора Саратовской области попал в аварию 22 июля. В Саратове Lada Granta, в которой он находился, врезалась в стоявший на обочине грузовик. 17-летний юноша сидел на пассажирском кресле — он получил несовместимые с жизнью травмы. Медикам также не удалось реанимировать еще одного участника ДТП.