Сын российского губернатора погиб в ДТП

Mash: cын губернатора Саратовской области Бусаргина погиб в ДТП

16-летний cын губернатора Саратовской области Романа Бусаргина Иван погиб в ДТП, сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, авария произошла примерно в 16:00 на улице Соколовой в Саратове — Lada Granta влетела в стоявший на обочине грузовик.

В ДТП погиб 20-летний водитель отечественной легковушки и сын главы региона, который сидел на пассажирском сиденье, уточняет Mash.

На опубликованных каналом кадрах видны последствия аварии — кузов получил серьезные механические повреждения, в машине выбило стекла, от столкновения легковой автомобиль буквально сложился в гармошку.

В 2008 году в Чебоксарах в автокатастрофе погиб сын главы администрации города Николая Емельянова. Тогда автомобиль Mitsubishi, в котором находился 26-летний Иван Емельянов с двумя пассажирами, столкнулся с автомобилем «Нива» на въезде в город.