США предупредили Иран о переговорах «с помощью бомб»

Axios: США продолжат переговоры «с помощью бомб», если Иран не изменит позицию

Если Иран не изменит свою позицию, США придется продолжить переговоры «с помощью бомб». Об этом сообщает Axios со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.

По словам источника, иранское контрпредложение, которое было передано США в воскресенье вечером через пакистанских посредников, содержит лишь символические улучшения по сравнению с предыдущей версией — в нем говорится о приверженности Ирана отказу от разработки ядерного оружия, но отсутствуют подробные обязательства по приостановке обогащения урана или передаче имеющихся запасов высокообогащенного урана.

Хотя иранские СМИ сообщали, что в ходе переговоров США согласились отменить некоторые нефтяные санкции в отношении Ирана, по мнению американского чиновника, никакая отмена санкций не произойдет «бесплатно» без взаимных действий со стороны Тегерана.

«Мы действительно не добиваемся большого прогресса. Сегодня мы находимся в очень серьезном положении. На них оказывается давление, чтобы они отреагировали должным образом», — сказал он.

Ранее стало известно, что американский лидер Дональд Трамп может возобновить войну США и Ирана. Он пойдет на такой шаг в том случае, если Тегеран в ближайшее время не пойдет на уступки на мирных переговорах.