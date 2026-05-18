Ушедшие из России автогиганты проиграли китайскому седану

Люксовый Maextro S800 оставил позади Mercedes-Maybach, Porsche и BMW в Китае

С некоторых пор Китай уверенно чувствует себя в сегменте автомобилей представительского класса. Это подтверждает статистика реализации модели Maextro S800. Показатели наглядно демонстрируют ее превосходство над европейскими марками на местном рынке, пишет Carscoops.

Только в апреле 2026 года китайским покупателям передали 1142 экземпляра S800. Модель заняла первое место в Китае среди всех автомобилей стоимостью более 700 тысяч юаней (около 7,5 миллиона рублей). Ближайшие конкуренты заметно отстали: Mercedes-Maybach S-Class разошелся тиражом 736 единиц, Porsche Panamera — 616, стандартный Mercedes-Benz S-Class — 521. Замкнул пятерку лидеров BMW 7-й серии (вместе с электрической модификацией i7) — 436 поставленных седанов.

Положение Maextro S800 гораздо прочнее по итогам четырех месяцев 2026 года. С января по апрель на китайском рынке реализовали 5465 таких автомобилей. Позади лидеры прошлых лет: Mercedes-Maybach S-Class (3012 единиц), BMW 7-й серии (вместе с i7, 2976 единиц) и Mercedes S-Class (2596).

Высокие продажи Maextro S800 фиксируются с момента его дебюта в 2025 году. Модель создана совместным предприятием Huawei и JAC в рамках технологического альянса Harmony Intelligent Mobility Alliance (HIMA). Помимо Maextro, в альянс входят марки Aito, Luxeed, Stelato и партнерство с SAIC.

Диапазон цен на седан начинается от 708 тысяч юаней (около 7,6 миллиона рублей) и достигает 1 018 000 юаней (около 11 миллионов рублей). Покупателям доступны полностью электрическая версия S800, а также исполнение с увеличенным запасом хода.

