Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Авто
ВсеТест-драйвНовинкиРемонтНа дорогахТехнологииАвторынокЗаконы
19:01, 18 мая 2026Авто

Ушедшие из России автогиганты проиграли китайскому седану

Люксовый Maextro S800 оставил позади Mercedes-Maybach, Porsche и BMW в Китае
Марина Аверкина

Фото: Florence Lo / Reuters

С некоторых пор Китай уверенно чувствует себя в сегменте автомобилей представительского класса. Это подтверждает статистика реализации модели Maextro S800. Показатели наглядно демонстрируют ее превосходство над европейскими марками на местном рынке, пишет Carscoops.

Только в апреле 2026 года китайским покупателям передали 1142 экземпляра S800. Модель заняла первое место в Китае среди всех автомобилей стоимостью более 700 тысяч юаней (около 7,5 миллиона рублей). Ближайшие конкуренты заметно отстали: Mercedes-Maybach S-Class разошелся тиражом 736 единиц, Porsche Panamera — 616, стандартный Mercedes-Benz S-Class — 521. Замкнул пятерку лидеров BMW 7-й серии (вместе с электрической модификацией i7) — 436 поставленных седанов.

Положение Maextro S800 гораздо прочнее по итогам четырех месяцев 2026 года. С января по апрель на китайском рынке реализовали 5465 таких автомобилей. Позади лидеры прошлых лет: Mercedes-Maybach S-Class (3012 единиц), BMW 7-й серии (вместе с i7, 2976 единиц) и Mercedes S-Class (2596).

Материалы по теме:
«Люди начнут буквально бросать автомобили» Как топливный кризис поменяет отношение к машинам в мире?
«Люди начнут буквально бросать автомобили»Как топливный кризис поменяет отношение к машинам в мире?
16 мая 2026
Угасающий блеск прекрасной эпохи. Об этих автомобилях мечтал каждый житель СССР. Как советская роскошь гниет по всей стране?
Угасающий блеск прекрасной эпохи.Об этих автомобилях мечтал каждый житель СССР. Как советская роскошь гниет по всей стране?
11 мая 2026

Высокие продажи Maextro S800 фиксируются с момента его дебюта в 2025 году. Модель создана совместным предприятием Huawei и JAC в рамках технологического альянса Harmony Intelligent Mobility Alliance (HIMA). Помимо Maextro, в альянс входят марки Aito, Luxeed, Stelato и партнерство с SAIC.

Диапазон цен на седан начинается от 708 тысяч юаней (около 7,6 миллиона рублей) и достигает 1 018 000 юаней (около 11 миллионов рублей). Покупателям доступны полностью электрическая версия S800, а также исполнение с увеличенным запасом хода.

Ранее стало известно, что австрийские любители бездорожья проявили большой интерес к модели российского автоконцерна. По словам генконсула РФ в Зальцбурге Дмитрия Черкашина, во время работы одной из выставок, посвященной охоте и активному досугу, особое внимание гостей мероприятия привлекли автомобили «Нива».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Названы трое возможных посредников от Европы для переговоров с Россией. Только один пока не внес ясность

    Солистка группы «Винтаж» упала со сцены и получила перелом

    На Украине высказались о возобновлении наступления ВС РФ на одном направлении

    Никас Сафронов вспомнил о спасшем ему жизнь котенке

    Раскрыта неожиданная причина ранних проблем с сердцем

    Мерц сделал заявление о переговорах с Россией

    На треть выросли поставки российской нефти в страну БРИКС

    В российском городе провели молебен о защите от напастей и беспилотников

    Театральный критик назвала главный минус «Гамлета» с Юрой Борисовым

    На Шурыгину подали заявление в полицию за кражу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok