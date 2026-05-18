Россиянам назвали опасный для психики интерьер

Психолог Чепалов: Перегруженный деталями интерьер усиливает усталость

Перегруженный деталями интерьер может усиливать усталость жильцов. Опасные для психики приемы в оформлении жилища назвал россиянам психолог Родион Чепалов, пишет «Газета.ru».

Специалист отметил, что интерьер способен влиять на настроение, тревогу, усталость и даже отношения в семье. Он не вызывает и не лечит депрессию напрямую, но создает среду, в которой нервная система либо расслабляется, либо остается в напряжении.

Так, множество открытых полок, мелких предметов, ярких цветов и визуального шума негативно сказывается на эмоциональном состоянии человека и может усиливать усталость. Эксперт также посоветовал избегать и другой крайности — так называемых стерильных интерьеров с холодным светом, серо-белыми оттенками и минимумом личных вещей.

Чепалов рекомендует использовать в оформлении помещений мягкий теплый свет, разные текстуры, пледы, книги, растения и удобные зоны отдыха. Такой интерьер помогает людям с хроническим стрессом.

«Интерьер — это скорее усилитель состояния, а не волшебная таблетка. Если человек глубоко выгорел или находится в тяжелых отношениях, один новый диван проблему не решит. Зато пространство может либо помогать восстановлению, либо ежедневно отнимать силы», — заключил психолог.

