Россиянам назвали опасный для психики интерьер

18:17, 18 мая 2026

Психолог Чепалов: Перегруженный деталями интерьер усиливает усталость
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Gorodenkoff / Shutterstock / Fotodom

Перегруженный деталями интерьер может усиливать усталость жильцов. Опасные для психики приемы в оформлении жилища назвал россиянам психолог Родион Чепалов, пишет «Газета.ru».

Специалист отметил, что интерьер способен влиять на настроение, тревогу, усталость и даже отношения в семье. Он не вызывает и не лечит депрессию напрямую, но создает среду, в которой нервная система либо расслабляется, либо остается в напряжении.

Так, множество открытых полок, мелких предметов, ярких цветов и визуального шума негативно сказывается на эмоциональном состоянии человека и может усиливать усталость. Эксперт также посоветовал избегать и другой крайности — так называемых стерильных интерьеров с холодным светом, серо-белыми оттенками и минимумом личных вещей.

Чепалов рекомендует использовать в оформлении помещений мягкий теплый свет, разные текстуры, пледы, книги, растения и удобные зоны отдыха. Такой интерьер помогает людям с хроническим стрессом.

«Интерьер — это скорее усилитель состояния, а не волшебная таблетка. Если человек глубоко выгорел или находится в тяжелых отношениях, один новый диван проблему не решит. Зато пространство может либо помогать восстановлению, либо ежедневно отнимать силы», — заключил психолог.

Ранее россияне начали прибегать к элементам советского декора в интерьере — вешать ковры на стенах и использовать советские абажуры.

