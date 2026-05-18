11:38, 18 мая 2026Экономика

Россияне начали вешать на стены бабушкины ковры

Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Россияне начали использовать элементы советского декора в интерьере — вешать ковры на стенах и ставить советские абажуры. Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на дизайнера Тамару Григорьеву.

По ее словам, идеальная база для советского винтажа — минимализм или скандинавский стиль. «Старая вещь должна выглядеть как "арт-объект" на фоне лаконичных стен. Если поставить советское кресло в комнату с обоями "цветочек", получится эффект старой квартиры. Но если расположить его на фоне ровных матовых стен — получится дизайн», — объяснила специалист.

По словам продавца винтажных объектов по имени Елена, тренд на торшеры и абажуры времен СССР держится уже три года. Другие продавцы рассказали, что ковры на стены в настоящее время добавляют в качестве акцента, а средняя цена изделия — две тысячи рублей.

Современная мебель «в стиле СССР» может достигать в цене 30 тысяч рублей, а оригинальный, но требующий реставрации объект можно найти по цене 2,5 тысячи рублей.

Ранее россиянам рассказали, что неправильное освещение способно испортить даже самый дорогой ремонт в квартире.

