Россияне начали вешать на стены бабушкины ковры

Россияне начали использовать элементы советского декора в интерьере

Россияне начали использовать элементы советского декора в интерьере — вешать ковры на стенах и ставить советские абажуры. Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на дизайнера Тамару Григорьеву.

По ее словам, идеальная база для советского винтажа — минимализм или скандинавский стиль. «Старая вещь должна выглядеть как "арт-объект" на фоне лаконичных стен. Если поставить советское кресло в комнату с обоями "цветочек", получится эффект старой квартиры. Но если расположить его на фоне ровных матовых стен — получится дизайн», — объяснила специалист.

По словам продавца винтажных объектов по имени Елена, тренд на торшеры и абажуры времен СССР держится уже три года. Другие продавцы рассказали, что ковры на стены в настоящее время добавляют в качестве акцента, а средняя цена изделия — две тысячи рублей.

Современная мебель «в стиле СССР» может достигать в цене 30 тысяч рублей, а оригинальный, но требующий реставрации объект можно найти по цене 2,5 тысячи рублей.

