Россиянам назвали портящие дорогой ремонт решения в квартире

Неправильное освещение способно испортить даже самый дорогой ремонт в квартире. Неудачные решения в интерьере назвала россиянам основатель дизайн-студии «LiDesign» Марина Донковцева, пишет «Газета.ru».

Специалистка отметила, что один центральный светильник в комнате давно перестал быть полноценным решением. Стоит создать разные сценарии освещения — основной, акцентный и декоративный. Так удастся создать уют, придать пространству глубину и выгодно подчеркнуть достоинства интереьера. «Без этого даже премиальные материалы выглядят плоско и холодно», — пояснила Донковцева.

Еще одна частая ошибка — отсутствие общей концепции в интерьере. Если выбирать предметы, не опираясь на какую-то одну идею, пространство потеряет целостность.

Помимо этого, оформление квартиры могут испортить экономия на планировке и эргономике, переизбыток декоративных приемов, ошибки в использовании материалов и игнорирование масштабов пространства.

