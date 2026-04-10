Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:23, 10 апреля 2026

Россиянам назвали портящие дорогой ремонт решения в квартире

Дизайнер Донковцева: Неправильное освещение испортит даже дорогой ремонт
Нина Ташевская
Нина Ташевская

Фото: Property Photography / Shutterstock / Fotodom

Неправильное освещение способно испортить даже самый дорогой ремонт в квартире. Неудачные решения в интерьере назвала россиянам основатель дизайн-студии «LiDesign» Марина Донковцева, пишет «Газета.ru».

Специалистка отметила, что один центральный светильник в комнате давно перестал быть полноценным решением. Стоит создать разные сценарии освещения — основной, акцентный и декоративный. Так удастся создать уют, придать пространству глубину и выгодно подчеркнуть достоинства интереьера. «Без этого даже премиальные материалы выглядят плоско и холодно», — пояснила Донковцева.

Еще одна частая ошибка — отсутствие общей концепции в интерьере. Если выбирать предметы, не опираясь на какую-то одну идею, пространство потеряет целостность.

Помимо этого, оформление квартиры могут испортить экономия на планировке и эргономике, переизбыток декоративных приемов, ошибки в использовании материалов и игнорирование масштабов пространства.

Ранее дизайнер Level Group Ольга Мануковская рассказала, что открытая планировка жилого пространства повышает уровень стресса.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok