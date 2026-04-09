Популярные решения в квартирах россиян оказались опасными для психики

Дизайнер Мануковская: Открытая планировка в квартире повышает уровень стресса

Открытая планировка жилого пространства повышает уровень стресса. Популярные решения в квартирах россиян, которые оказались опасными для психики, назвала дизайнер Level Group Ольга Мануковская, пишет «Газета.ru».

«Объединенные кухня, гостиная и рабочая зона стирают границы между отдыхом и делами. В такой среде мозг хуже переключается, и человек постоянно остается в "режиме активности", что повышает уровень фонового стресса», — пояснила специалистка и добавила, что еще сильнее этот эффект проявляется при удаленной работе.

Владельцам квартир с открытой планировкой Мануковская посоветовала создать хотя бы визуальные границы между зонами — в этом помогут стеллажи, ширмы, ковры и разные сценарии освещения.

Другим опасным фактором дизайнер назвала нехватку личного пространства. Мануковская считает, что даже в небольшой квартире важно иметь зоны, где можно побыть одному. Без такого пространства создается ощущение постоянного присутствия людей — это усиливает раздражительность и утомление. Решением может стать кресло у окна, отдельный угол с торшером или небольшой стол.

Способствовать утомлению может также визуальный шум. Перегруженные декором интерьеры, большое количество открытых полок и пестрые сочетания цветов дают мозгу слишком много стимулов, и он тратит колоссальное количество ресурсов на обработку информации. Вместе с этим растет и уровень тревоги, пояснила эксперт.

«Снизить визуальный шум можно, если убрать лишние предметы с открытых поверхностей, сократить количество декора и использовать закрытые системы хранения. Чем меньше визуальной перегрузки, тем спокойнее воспринимается пространство», — подчеркнула Мануковская.

Среди других потенциальных источников стресса в квартире дизайнер назвала холодный или слишком яркий свет и непродуманную эргономику пространства — слишком узкие проходы и неудобную расстановку мебели.

