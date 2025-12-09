Россияне бросились вешать иконы в квартирах

Россияне стали чаще вешать иконы в квартирах

В России выросла популярность интерьеров с православной тематикой. О том, что россияне стали чаще вешать иконы в квартирах, стало известно изданию Baza.

Рост спроса наблюдается в течение последнего года. По словам дизайнеров, самым популярным запросом сейчас является домашний иконостас, стоимость которого составляет от 20 тысяч до 1,5 миллиона рублей. Популярностью также пользуются подвесные церковные подсвечники, или кандило, которыми заменяют традиционные светильники.

«Православный» интерьер отличается теплыми и светлыми тонами, простыми формами и натуральными материалами. Как отметили эксперты, для этого стиля важно ощущение чистоты и дышащего пространства.

