Экономика
21:00, 9 декабря 2025Экономика

Россияне бросились вешать иконы в квартирах

Россияне стали чаще вешать иконы в квартирах
Александра Качан (Редактор)

Фото: j Thomas Salas / Shutterstock / Fotodom

В России выросла популярность интерьеров с православной тематикой. О том, что россияне стали чаще вешать иконы в квартирах, стало известно изданию Baza.

Рост спроса наблюдается в течение последнего года. По словам дизайнеров, самым популярным запросом сейчас является домашний иконостас, стоимость которого составляет от 20 тысяч до 1,5 миллиона рублей. Популярностью также пользуются подвесные церковные подсвечники, или кандило, которыми заменяют традиционные светильники.

«Православный» интерьер отличается теплыми и светлыми тонами, простыми формами и натуральными материалами. Как отметили эксперты, для этого стиля важно ощущение чистоты и дышащего пространства.

Ранее россиянам рассказали, как узнать раритетную елочную игрушку. По словам экспертов, некоторые предметы новогоднего декора можно выгодно продать.

