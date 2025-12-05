Реклама

Экономика
20:56, 5 декабря 2025

Россиянам раскрыли признаки раритетной новогодней игрушки

За игрушку в форме бронепоезда с надписью «СССР» можно выручить до 5 тыс руб.
Виктория Клабукова

Фото: Ekaterina Tsvetkova / Globallookpress.com

Новогодние украшения советской эпохи — предмет охоты коллекционеров. На каких старинных игрушках можно заработать, kp.ru рассказал коллекционер и владелец Музея-фабрики новогодних украшений в Сокольниках Игорь Хмелев.

Прежде всего эксперт советует не обольщаться насчет прячущихся на антресоли «богатств» — если хранящиеся игрушки вы нередко видели у знакомых, то в большинстве случаев ценности они не представляют, это массовый рынок. Куда больший потенциал имеют редкие украшения. К примеру, набор «Золотой ключик» 1958 года хоть и не отличается изяществом, но является раритетом, потому что не был выпущен в массовое производство. Игрушка «Лиса Алиса» накануне была продана более чем за 400 тысяч рублей, а за «Черепаху Тортиллу» и «Доктора Сову» дают 1-2 миллиона рублей.

Другой елочный набор той же давности — «Приключения Чиполлино». Игрушки из него выпускались массово, но найти все 23 предмета, входивших в набор, непросто, поскольку купить его разом было накладно. Весь елочный набор целиком может стоить порядка 590 тысяч рублей. Большую ценность на рынке антиквариата представляют наборы «Сказки Пушкина», «Малахитовая шкатулка», «Доктор Айболит», «Снегурочка» и «Урожай».

Встретив в закромах картонные игрушки с тиснеными картинками, избавляться от них не стоит — картонаж изготавливали еще до войны. От 20 тысяч до 100 тысяч рублей можно, в частности, выручить за картонную игрушку с изображением пограничника Никиты Карацупы с псом Ингусом. До пяти тысяч рублей оцениваются картонки с другим популярным изображением — бронепоездом. Наибольшую ценность имеют экземпляры с надписями «Сталин» или «СССР». В целом довоенные игрушки и украшения конца 40-х — начала 50-х годов имеют почти эксклюзивный статус — они выпускались малыми тиражами и раскрашивались вручную.

Нередко в семье хранятся старые игрушки из ваты. На интернет-аукционах такие лоты стоят порядка 100 тысяч рублей — к примеру, «Красноармеец в буденовке с ружьем» и «Девушка с муфтой». Есть настоящие диковинки и среди елочных шаров — настоящей редкостью считается шар с изображением Чапаева в развевающейся бурке 1938 года выпуска. Также раритетом в среде коллекционеров признан шар с изображением летчиц Валентины Гризодубовой, Марины Расковой и Полины Осипенко, выпущенный в то же время.

В глазах коллекционеров большой ценностью обладают игрушки, посвященные военной тематике и достижениям Страны Советов, — украшения в форме дирижаблей, полярников, парашютистов, спутников либо космонавтов. Также немало можно заработать на игрушках с надписью СССР. Высоко ценятся и более поздние игрушки, если выпуск был ограничен и приурочен к какому-либо историческому событию, в частности, Олимпийским играм в Москве.

Дорого продают и игрушки, не входившие в какие-либо серии, а просто считающиеся редкими. Так, недавно за 64 тысячи рублей на торгах был продан побитый «Витязь на распутье». Будь у игрушечного коня два уха, то за него отдали бы и 90 тысяч, полагают специалисты. От 70 тысяч до 100 тысяч рублей можно получить за такие несерийные игрушки, как «Птица Сирин», «Иванушка и Жар-птица» и «Конек-горбунок».

Самыми дорогими экземплярами на коллекционном рынке считаются «Кукла Дашенька» (500 тысяч рублей), «Шут-акробат» (235 тысяч рублей), наконечник на елку «Серп и молот» (250 тысяч рублей). Больше можно выручить за игрушки на прищепке, чем на подвеске, однако главную роль играет уникальность лота.

Ранее россиянам с маленькими квартирами дали совет, как оформить интерьер перед Новым годом. Декораторы рекомендуют использовать игрушки с зеркальной, глянцевой или блестящей поверхностью, не перегружать пространство украшениями, оставляя фокус на ели.

