Экономика
16:53, 5 декабря 2025Экономика

Россиянам с маленькими квартирами дали совет

Дизайнер Кузнецова: Маленькие квартиры можно украсить светом к Новому году
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Для украшения маленьких квартир к Новому году стоит использовать грамотное освещение. Этим и другими советами с «Газетой.Ru» поделилась дизайнер, директор по продукту интерьерной компании Mr.Doors Ксения Кузнецова.

Эксперт советует украшать квартиру гирляндами с теплым светом, расставлять свечи. В декоре новогодней ели рекомендуется использовать игрушки с зеркальной, глянцевой или блестящей поверхностью, которые отражают свет и создают праздничную атмосферу.

При украшении маленьких квартир важно не перегрузить пространство. Рекомендуется выбирать легкие и компактные украшения, выделяя несколько акцентов в основных зонах — прихожей и гостиной. Главным украшением должна оставаться елка, а дополнительный декор — опционален.

Также эксперт советует применять акцентный праздничный текстиль — подушки, пледы, салфетки и скатерти в природных оттенках или в цвете наступающего Года Огненной Красной Лошади.

Ранее ветеринар Михаил Шеляков назвал дождики, тонкие блестящие ленты и мишуру самыми опасными новогодними украшениями для домашних животных.

