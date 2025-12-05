Реклама

Экономика
15:41, 5 декабря 2025Экономика

Москвичам рассказали об опасностях новогодней елки для кошек

Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Nektarstock / Shutterstock / Fotodom

Самыми опасными новогодними украшениями для домашних питомцев являются дождик, тонкие блестящие ленты и мишура. Об этом в разговоре с «Вечерней Москвой» предупредил врача-ветеринар Михаил Шеляков.

Кошки могут случайно проглотить тонкое новогоднее украшение, что может быть опасно, поскольку вызывает непроходимость кишечника.

Кошек также привлекают игрушки на новогодней елке, поэтому они должны быть пластиковыми, а не стеклянными. Кроме того, игрушки не должны быть слишком маленькими, чтобы животное их не проглотило. Электрические гирлянды опасны тем, что кошка может перегрызть проводки, что может закончиться фатально для животного, а еще может спровоцировать пожар.

Опасна и новогодняя елка: кошка или собака могут уронить ее, и она их придавит, нанесет травмы. Поэтому новогоднее дерево должно быть хорошо закреплено. Предпочтительнее ставить натуральную елку, поскольку животные могут отгрызть ветку.

Ранее россиян призвали обращать внимание на состояние хвои при выборе натуральной новогодней елки.

