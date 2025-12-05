Москвичам рассказали об опасностях новогодней елки для кошек

Ветеринар Шеляков: Для собак и кошек опасны дождики и мишура

Самыми опасными новогодними украшениями для домашних питомцев являются дождик, тонкие блестящие ленты и мишура. Об этом в разговоре с «Вечерней Москвой» предупредил врача-ветеринар Михаил Шеляков.

Кошки могут случайно проглотить тонкое новогоднее украшение, что может быть опасно, поскольку вызывает непроходимость кишечника.

Кошек также привлекают игрушки на новогодней елке, поэтому они должны быть пластиковыми, а не стеклянными. Кроме того, игрушки не должны быть слишком маленькими, чтобы животное их не проглотило. Электрические гирлянды опасны тем, что кошка может перегрызть проводки, что может закончиться фатально для животного, а еще может спровоцировать пожар.

Опасна и новогодняя елка: кошка или собака могут уронить ее, и она их придавит, нанесет травмы. Поэтому новогоднее дерево должно быть хорошо закреплено. Предпочтительнее ставить натуральную елку, поскольку животные могут отгрызть ветку.

