Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
20:22, 4 декабря 2025Экономика

Россиян научили выбирать новогоднюю елку

Советников: При выборе новогодней елки нужно смотреть на состояние хвои
Александра Качан (Редактор)

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

При выборе живой новогодней елки важно обращать внимание на состояние хвои. Этот и другие советы россиянам дал руководитель Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоза) Иван Советников в беседе с RT.

По словам эксперта, настоящая елка больше способствует праздничной атмосфере, чем искусственная. Кроме того, живое дерево экологичнее, так как все заготовленные под Новый год елки срубаются в питомниках или на проселках. «Елка как естественный материал очень быстро утилизируется, в течение трех-четырех лет любое новогоднее дерево возвращается в природный цикл. А сделанные из пластика и другой химии искусственные елочки разлагаются если не тысячелетия, то столетия», — добавил Советников.

Он подчеркнул, что хвоя на дереве должна быть насыщенного цвета. После покупки елку необходимо разместить в прохладном месте. «То есть не около батареи, иначе влага испаряется и елка осыпается. Дерево надо поставить в воду либо в мокрый песок, сделать свежий срез, желательно под углом», — объяснил эксперт.

Советников отметил, что при подходящих условиях ель обыкновенная может простоять в квартире пару недель, а пихта — около месяца.

Ранее россиянам напомнили, что за елку в подъезде многоквартирного дома, установленную без соблюдения правил, может грозить штраф до 15 тысяч рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Участники «Евровидения» объявили бойкот конкурсу. Почему уже четыре страны решили проигнорировать шоу?

    В Британии заметили отличие между визитами Путина и Стармера в Индию

    Британия захотела передать Украине активы России на миллиарды долларов

    Жители российского города сообщили о звуках взрывов и стрельбы

    Московский зоопарк захотел показать помощнику Путина живых капибар

    В Госдуме озвучили размер выплаты к страховой пенсии

    Муж одним росчерком пера опозорил собственную жену перед родной дочерью

    Дроны ВСУ повредили портовую инфраструктуру в российском городе

    Вэнс предрек «хорошие новости» по Украине

    Парламент Бельгии встретил овацией решение по активам России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok