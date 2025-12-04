Россиян научили выбирать новогоднюю елку

Советников: При выборе новогодней елки нужно смотреть на состояние хвои

При выборе живой новогодней елки важно обращать внимание на состояние хвои. Этот и другие советы россиянам дал руководитель Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоза) Иван Советников в беседе с RT.

По словам эксперта, настоящая елка больше способствует праздничной атмосфере, чем искусственная. Кроме того, живое дерево экологичнее, так как все заготовленные под Новый год елки срубаются в питомниках или на проселках. «Елка как естественный материал очень быстро утилизируется, в течение трех-четырех лет любое новогоднее дерево возвращается в природный цикл. А сделанные из пластика и другой химии искусственные елочки разлагаются если не тысячелетия, то столетия», — добавил Советников.

Он подчеркнул, что хвоя на дереве должна быть насыщенного цвета. После покупки елку необходимо разместить в прохладном месте. «То есть не около батареи, иначе влага испаряется и елка осыпается. Дерево надо поставить в воду либо в мокрый песок, сделать свежий срез, желательно под углом», — объяснил эксперт.

Советников отметил, что при подходящих условиях ель обыкновенная может простоять в квартире пару недель, а пихта — около месяца.

Ранее россиянам напомнили, что за елку в подъезде многоквартирного дома, установленную без соблюдения правил, может грозить штраф до 15 тысяч рублей.