Россиян предупредили о штрафах за елку в подъезде

Юрист Зокиров: За елку в подъезде грозит штраф до 15 тысяч рублей

За елку в подъезде многоквартирного дома, установленную без соблюдения правил, может грозить штраф до 15 тысяч рублей. Об этом агентству «Москва» рассказал ассистент кафедры административного права и процесса имени Попова Московского государственного юридического университета имени Кутафина (МГЮА) Тургунбой Зокиров.

Юрист напомнил, что подъезд — часть общего имущества собственников и его использование требует согласия всех жильцов. Собственники обязаны соблюдать права соседей и правила содержания общего имущества, а также противопожарные требования: за их нарушение грозит предупреждение или штраф от 5 до 15 тысяч рублей. По словам Зокирова, елка с электрической гирляндой может считаться пожароопасным объектом.

Украшение также может загородить путь к эвакуации: согласно правилам, минимальная ширина прохода в коридоре должна составлять 1,4-1,6 метра.

Ранее управляющий партнер компании «Русяев и партнеры» юрист Илья Русяев рассказал, что проблемой в подъезде также могут стать гирлянды и другие тематические новогодние украшения.