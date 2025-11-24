Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
06:01, 24 ноября 2025РоссияЭксклюзив

Россиян предупредили о штрафах за новогодние украшения

Юрист Русяев: Если новогодний декор нарушает правила, жильцу грозит штраф
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Павел Львов / РИА Новости

Формального запрета на гирлянды или тематические украшения нет, но в ряде случаев они могут привести к штрафам, и именно это вызывает споры между жильцами, управляющими компаниями и инспекторами. Об этом в разговоре с Лентой.ру рассказал управляющий партнер компании «Русяев и партнеры», юрист Илья Русяев.

Эксперт рассказал, что наиболее частой причиной претензий становятся украшения, размещенные в подъезде. Лестничные клетки, коридоры и площадки считаются путями эвакуации, и нормы пожарного режима требуют, чтобы они оставались свободными от любых предметов, способных помешать движению или усилить распространение огня, пояснил он. Русяев добавил, что если инспектор сочтет, что декор нарушает правила, жильцу грозит штраф по статье о несоблюдении пожарных требований.

«Внешняя поверхность дома, включая фасад и рамные элементы, относится к общему имуществу всех собственников. Это означает, что использование таких мест для личного декора в виде гирлянд без согласия остальных формально выходит за пределы допустимого. Управляющие компании могут потребовать снять украшения, особенно если проводка проходит по стене или подключение выглядит небезопасным», — сказал Русяев.

В случае проверки пожарных служб ситуация также может привести к штрафу, если оборудование установлено с нарушениями.

Илья РусяевЮрист

Русяев добавил, что небольшие декоративные элементы на входных дверях обычно не вызывают вопросов, однако габаритные композиции, свисающие ленты или материалы, легко поддающиеся возгоранию, могут быть расценены как препятствие или источник риска. В таких случаях управляющая организация вправе вмешаться и потребовать убрать элементы оформления, предупредил эксперт.

Ранее юрист Михаил Салкин рассказал, что за самовольное переустройство или перепланировку собственник может получить штраф от 2 тысяч до 2,5 тысячи рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В мирный план США по Украине внесли изменения. Каковы результаты первого этапа переговоров в Женеве?

    Найдено природное средство для укрепления костей

    Марочко заявил о больших потерях ВСУ в боях у ЛНР

    В заднем проходе мужчины с запором нашли чашку

    Россияне признались в готовности «демпинговать» ради новой работы

    Желающих попробовать одну сексуальную практику людей предупредили о мерах предосторожности

    Раскрыта позиция США по трехсторонней встрече с Европой и Украиной

    Глава МИД Швейцарии приедет в Россию

    Стало известно о подготовке Европы к одному важному решению Трампа

    Астроном заявил о резкой смене курса «инопланетного корабля» в Солнечной системе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости