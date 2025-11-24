Россиян предупредили о штрафах за новогодние украшения

Юрист Русяев: Если новогодний декор нарушает правила, жильцу грозит штраф

Формального запрета на гирлянды или тематические украшения нет, но в ряде случаев они могут привести к штрафам, и именно это вызывает споры между жильцами, управляющими компаниями и инспекторами. Об этом в разговоре с Лентой.ру рассказал управляющий партнер компании «Русяев и партнеры», юрист Илья Русяев.

Эксперт рассказал, что наиболее частой причиной претензий становятся украшения, размещенные в подъезде. Лестничные клетки, коридоры и площадки считаются путями эвакуации, и нормы пожарного режима требуют, чтобы они оставались свободными от любых предметов, способных помешать движению или усилить распространение огня, пояснил он. Русяев добавил, что если инспектор сочтет, что декор нарушает правила, жильцу грозит штраф по статье о несоблюдении пожарных требований.

«Внешняя поверхность дома, включая фасад и рамные элементы, относится к общему имуществу всех собственников. Это означает, что использование таких мест для личного декора в виде гирлянд без согласия остальных формально выходит за пределы допустимого. Управляющие компании могут потребовать снять украшения, особенно если проводка проходит по стене или подключение выглядит небезопасным», — сказал Русяев.

В случае проверки пожарных служб ситуация также может привести к штрафу, если оборудование установлено с нарушениями. Илья Русяев Юрист

Русяев добавил, что небольшие декоративные элементы на входных дверях обычно не вызывают вопросов, однако габаритные композиции, свисающие ленты или материалы, легко поддающиеся возгоранию, могут быть расценены как препятствие или источник риска. В таких случаях управляющая организация вправе вмешаться и потребовать убрать элементы оформления, предупредил эксперт.

Ранее юрист Михаил Салкин рассказал, что за самовольное переустройство или перепланировку собственник может получить штраф от 2 тысяч до 2,5 тысячи рублей.