Россиян предупредили о возможности лишиться жилья из-за ремонта

Юрист Салкин: Из-за незаконной перепланировки можно потерять квартиру

Незаконная перепланировка может привести к утрате жилья. О риске лишиться квартиры из-за ремонта россиян предупредил юрист Михаил Салкин в беседе с NEWS.ru.

За самовольное переустройство или перепланировку собственник может получить штраф от 2 тысяч до 2,5 тысячи рублей. Кроме того, орган жилищного контроля может обратиться в суд с требованием вернуть жилье в надлежащий вид, а в случае, если собственник откажется, квартиру могут продать с торгов с передачей владельцу средств с продажи.

По словам Салкина, к самовольным изменениям в том числе относятся демонтаж балконного блока, сдвижение границ жилого пространства и перенос отопительных радиаторов. Такие работы можно делать только после согласования проекта с органом местного самоуправления.

