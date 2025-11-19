Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:40, 19 ноября 2025Экономика

Россиян предупредили о возможности лишиться жилья из-за ремонта

Юрист Салкин: Из-за незаконной перепланировки можно потерять квартиру
Александра Качан (Редактор)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Незаконная перепланировка может привести к утрате жилья. О риске лишиться квартиры из-за ремонта россиян предупредил юрист Михаил Салкин в беседе с NEWS.ru.

За самовольное переустройство или перепланировку собственник может получить штраф от 2 тысяч до 2,5 тысячи рублей. Кроме того, орган жилищного контроля может обратиться в суд с требованием вернуть жилье в надлежащий вид, а в случае, если собственник откажется, квартиру могут продать с торгов с передачей владельцу средств с продажи.

По словам Салкина, к самовольным изменениям в том числе относятся демонтаж балконного блока, сдвижение границ жилого пространства и перенос отопительных радиаторов. Такие работы можно делать только после согласования проекта с органом местного самоуправления.

Ранее юрист Любава Трофимова предупредила россиян о штрафе за выброшенный из окна мусор.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Глава Минобороны Британии обратился с посланием к России

    На Украине приостановили публикацию материалов по «делу Миндича»

    В Кремле заявили о возможности визита Уиткоффа в Россию в любой момент

    Россияне стали еще больше экономить

    В России высказались о непубличной работе с США над решением украинского конфликта

    Трамп захотел достичь соглашения по Украине до конца месяца

    Россиянка оказалась борцом и бросила полицейского через прогиб

    Литва решила открыть границу с Белоруссией

    Назван возможный срок открытия еще одного аэропорта на юге России

    Назван фактор быстрого формирования бляшек в сосудах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости