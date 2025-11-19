Экономика
13:55, 19 ноября 2025Экономика

Россиян предупредили о наказании за выброшенный из окна мусор

Юрист Трофимова: За выброшенный из окна мусор грозит штраф до 50 тысяч рублей
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

За выброшенный из окна квартиры или машины мусор россиянам грозит штраф до 50 тысяч рублей. О наказании предупредила судебный юрист Любава Трофимова, пишет РИАМО.

«Представьте: вы кидаете использованный презерватив, пустой пакет или окурок из окна — и вдруг приходит штраф. Формально такие действия подпадают под несанкционированный выброс мусора, и наказание за это реально», — рассказала эксперт.

Обычных россиян за первое такое нарушение оштрафуют на 1000-5000 рублей, а за повторное — на 10-15 тысяч рублей. В Москве и Санкт-Петербурге контроль строже, и размер первого взыскания может достигать 2000-4000 рублей, а если выброшенные отходы приведут к загрязнению двора или улицы, сумму удвоят.

«Другое дело — выброс из окна автомобиля. Здесь вступает в силу статья 8.23 КоАП РФ, которая касается нарушения экологических требований при эксплуатации транспортных средств», — подчеркнула Трофимова. За мелкий мусор вроде окурка или фантика водителя оштрафуют на 2000-5000 рублей. Отходы посерьезнее — например, мусорный пакет, непотушенная сигарета или использованный презерватив — будут считать причиной потенциальной аварии или пожара, поэтому сумма взыскания вырастет до 10-50 тысяч рублей.

За повторные нарушения такого типа россияне рискуют лишиться автомобиля — машину отберут как орудие правонарушения, заключила Трофимова.

Ранее россиян предупредили о наказании за гирлянды на окнах домов. Эксперты уточнили, что речь идет о случаях, когда лампочки повесили с внешней стороны здания.

