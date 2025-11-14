Экономика
Россиян предупредили о наказании за гирлянды на окнах

Юрист Салкин: За гирлянды на окнах россиян могут оштрафовать
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

За гирлянды на окнах многоквартирного дома россиян могут оштрафовать. О наказании за новогодние украшения предупредил юрист Михаил Салкин, пишет NEWS.ru.

Эксперт уточнил, что речь идет о случаях, когда лампочки повесили с внешней стороны дома. «Формально нельзя использовать без присмотра гирлянду дома, если она не предназначена по своим техническим характеристикам для работы в круглосуточном режиме работы», — пояснил Салкин.

Это будет считаться нарушением норм пожарной безопасности, и владельца жилья оштрафуют на сумму от 5 тысяч до 15 тысяч рублей. «Но вероятность, что сотрудник МЧС будет ходить и выяснять, какая гирлянда висит, невелика», — уточнил юрист.

По словам Салкина, на гирлянды внутри квартиры правила не распространяются — ее можно вешать в любом месте. Однако за пределами личной жилплощади придется согласовать размещение украшений на общем собрании собственников. Однако если любая гирлянда станет источником возгорания, владельцу квартиры придется компенсировать ущерб.

Ранее юрист предупредил россиян о наказании за выброс старой раковины в уличные контейнеры. Штраф может достигать трех тысяч рублей.

