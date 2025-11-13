Экономика
15:42, 13 ноября 2025Экономика

Россиян предупредили о наказании за избавление от старой раковины

Юрист Салкин: За выброс старой раковины в контейнеры грозит штраф
Александра Качан (Редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

Выбрасывать крупный мусор, в том числе старые раковины, в уличные контейнеры запрещено и грозит штрафом. Об этом россиянам рассказал юрист Михаил Салкин, передает NEWS.ru.

Эксперт напомнил, что с сентября 2025 года в России действуют новые правила обращения с твердыми коммунальными отходами. Согласно им, выбрасывать в стандартные баки мусор больше габаритов контейнера нельзя — для таких предметов необходимо заказать специальный контейнер и оплатить вывоз. Штраф за нарушение может составить до трех тысяч рублей.

«За вынос мусора в виде старой раковины в уличный контейнер можно получить штраф. По формальным критериям она относится к крупногабаритным отходам. Формально твердый мусор, размер которого превышает размеры контейнера или одна из сторон по длине, ширине или высоте превышает 50 сантиметров, выбрасывать нельзя», — заключил юрист.

Ранее Людмила Айвар напомнила, что россиян могут оштрафовать, если на месте кормления птиц останется помет.

