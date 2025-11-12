Экономика
18:23, 12 ноября 2025Экономика

Москвичей предупредили о штрафах за птичий помет

Юрист Айвар: За беспорядок после кормления птиц могут оштрафовать
Полина Луханина

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Россиян могут оштрафовать, если на месте кормления птиц останется их помет. Об этом в разговоре с «Абзацем» предупредила представитель экспертного совета при омбудсмене Москвы, доктор юридических наук Людмила Айвар.

По ее словам, сам факт кормления птиц противозаконным не является. Однако если это привело к беспорядку, то наказать могут штрафом от двух до трех тысяч рублей по статье 8.2 КоАП РФ «Нарушение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами». Для должностных лиц штраф составит до 30 тысяч, для организаций — до 250 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что за повреждение скамеек при кормлении птиц в Москве граждане могут быть привлечены к штрафу от трех до пяти тысяч рублей по ч. 1 ст. 8.19 КоАП Москвы («Повреждение объектов благоустройства»). Если же москвичи, покормив голубей, повредили зеленые насаждения, штраф составит от 3,5 до 4 тысяч рублей согласно ч. 1 ст. 4.18 КоАП Москвы («Повреждение зеленых насаждений»).

