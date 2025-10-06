Экономика
16:56, 6 октября 2025

Россиян предупредили о штрафах за мат и сильные запахи дома

Юрист Виноградов: За сквернословие и сильные запахи дома россиянам грозит штраф
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

За мат, сильные запахи и слишком громкую музыку в многоквартирном доме россиянам грозит штраф. О наказании предупредил декан факультета права НИУ ВШЭ профессор Вадим Виноградов, пишет «Газета.ru».

Так, в большинстве регионов страны действует режим тишины с 23:00 до 7:00. «Соседи могут пожаловаться на громкую музыку, ремонтные работы, крики, использование звукоусиливающей аппаратуры, а также на нецензурную брань в подъезде, на балконе или в других местах общего пользования», — рассказал юрист. Размер взыскания будет зависеть от региона. В Москве нарушителям придется заплатить до 2000 рублей, а в Санкт-Петербурге — до 5000 рублей.

Помимо этого, сквернословие, агрессия или драка будут считаться мелким хулиганством — в этом случае положен штраф до 1000 рублей или арест на 15 суток. Поводом для привлечения к ответственности также могут стать сильные запахи, которые проникают из одной квартиры в другую. Если источником зловония оказались животные, то штраф может достигать 3000 рублей, уточнил Виноградов.

Нарушением будет и курение в местах общего пользования — за него предусмотрен штраф до 1500 рублей, добавил юрист. А если брошенный в подъезде окурок приведет к пожару, нарушителю придется заплатить до 50 тысяч рублей.

Ранее москвичей предупредили о штрафах за кормление голубей на улице. Если при кормлении птиц происходит загрязнение или повреждение объектов благоустройства (например, скамеек, газонов или тротуаров), граждане таким образом нарушают закон. Размер взыскания может достигать 500 тысяч рублей.

