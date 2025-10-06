Москвичам рассказали о наказании за кормление голубей

Юрист Зокиров: Кормление птиц может привести к штрафу до 500 тысяч рублей

Кормление голубей и других птиц в городе само по себе не является правонарушением, однако в зависимости от конкретных обстоятельств может привести к административной ответственности, в том числе и к штрафам. Об этом агентству «Москва» рассказал ассистент кафедры административного права и процесса имени Попова Московского государственного юридического университета имени Кутафина (МГЮА) Тургунбой Зокиров.

Он объяснил, что если при кормлении птиц происходит загрязнение или повреждение объектов благоустройства (например, скамеек, газонов или тротуаров), граждане таким образом нарушают закон. В Москве граждане могут быть привлечены к штрафу от трех до пяти тысяч рублей, должностные лица — от 30 до 40 тысяч рублей, юридические лица — от 300 до 500 тысяч рублей по ч. 1 ст. 8.19 Кодекса административных правонарушений (КоАП) Москвы («Повреждение объектов благоустройства»).

Если же москвичи, покормив голубей, повредили зеленые насаждения, штраф составит от 3,5 до 4 тысяч рублей для граждан, 50 тысяч рублей для должностных лиц и 300 тысяч рублей для юридических лиц согласно ч. 1 ст. 4.18 КоАП Москвы («Повреждение зеленых насаждений»).

Юрист отметил, что на федеральном уровне не установлен запрет на кормление голубей, уток и других городских птиц. Однако с 1997 года действует типовой договор социального найма жилого помещения муниципального жилищного фонда. В приложенных к договору правилах внутреннего распорядка пункт 6 рекомендует — с формулировкой «не следует» — воздерживаться от кормления птиц с окон остатками еды, так как голуби могут стать причиной загрязнения, а оставленная еда — приманкой для крыс и других вредителей.

В то же время на особо охраняемых природных территориях Москвы, например, в национальном парке «Лосиный остров», кормить диких животных запрещено.

Юрист также напомнил, что муниципальные органы имеют право вводить собственные ограничения через правила благоустройства.

